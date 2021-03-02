Посольство України в Італії спростувало неправдиві звинувачення на адресу Української держави у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.
Як повідомляє посольство у Facebook, про це йдеться в заяві посла України на адресу головного редактора видання "Ла Стампа" з приводу останньої публікації, автор якої вдається до маніпулятивних інсинуацій та дискредитації українських захисників.
"Йдеться про упереджені та необ’єктивні закиди на адресу України щодо нібито "приховування доказів" для встановлення винних у смерті італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, що не відповідають дійсності та компрометують українські компетентні органи", - заявив посол.
У посольстві наголосили, що українська сторона не лише неодноразово запрошувала до співпраці італійських правоохоронців, але й продовжує працювати над встановленням справжніх винних у трагічній загибелі журналістів під окупованим російськими терористами Слов’янськом наприкінці травня 2014 року.
Водночас у рамках судового розгляду справи українського нацгвардійця Віталія Марківа, сторона звинувачення не надала жодних переконливих доказів того, що журналісти загинули саме внаслідок вогню з українського боку.
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"Шкода, що замість незаангажованого розслідування, у тому числі й російського сліду у цій справі, ми стаємо свідками чергової хвилі брудної кампанії проти Української держави. Сподіваємося, що редакція видання нас почує та опублікує позицію посольства з метою, насамперед, надання італійському читацькому загалу неупередженої та збалансованої інформації. Українська сторона завжди відкрита до діалогу, у тому числі спільного розслідування з італійськими правоохоронцями, для встановлення справжніх винних у цій трагедії", - заявив посол.
Справа Марківа: що відомо
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.
- З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині". За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.
- Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.
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