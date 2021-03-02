У рамках судового розгляду справи Марківа сторона звинувачення не надала жодних переконливих доказів того, що італійські журналісти загинули внаслідок вогню з українського боку.

Посольство України в Італії спростувало неправдиві звинувачення на адресу Української держави у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє посольство у Facebook, про це йдеться в заяві посла України на адресу головного редактора видання "Ла Стампа" з приводу останньої публікації, автор якої вдається до маніпулятивних інсинуацій та дискредитації українських захисників.

"Йдеться про упереджені та необ’єктивні закиди на адресу України щодо нібито "приховування доказів" для встановлення винних у смерті італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, що не відповідають дійсності та компрометують українські компетентні органи", - заявив посол.

У посольстві наголосили, що українська сторона не лише неодноразово запрошувала до співпраці італійських правоохоронців, але й продовжує працювати над встановленням справжніх винних у трагічній загибелі журналістів під окупованим російськими терористами Слов’янськом наприкінці травня 2014 року.

Водночас у рамках судового розгляду справи українського нацгвардійця Віталія Марківа, сторона звинувачення не надала жодних переконливих доказів того, що журналісти загинули саме внаслідок вогню з українського боку.

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"Шкода, що замість незаангажованого розслідування, у тому числі й російського сліду у цій справі, ми стаємо свідками чергової хвилі брудної кампанії проти Української держави. Сподіваємося, що редакція видання нас почує та опублікує позицію посольства з метою, насамперед, надання італійському читацькому загалу неупередженої та збалансованої інформації. Українська сторона завжди відкрита до діалогу, у тому числі спільного розслідування з італійськими правоохоронцями, для встановлення справжніх винних у цій трагедії", - заявив посол.

Справа Марківа: що відомо

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.

З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині". За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.

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Автор: Наталя Нічишина