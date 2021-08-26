Єлизавета Біденко займається балетом з 4 років.

10-річна українка Єлизавета Біденко стала чемпіонкою світу з танців у категорії балет. Дівчинка була наймолодшою учасницею в змаганнях, але зуміла обійти суперниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Ліза займається балетом з 4 років.

"Я спочатку навіть не зрозуміла, що сталося. Вийшла, дуже рада була", – поділилася пережитими після перемоги емоціями юна балерина.

Перед чемпіонатом Ліза тренувалася по чотири години на день. З огляду на такий щільний графік, у дівчинки практично не залишається вільного часу. Але каже, що це їй подобається. Відразу після повернення додому зі змагань вона продовжила тренування, готуючись до нових випробувань.

Читайте такожСША визнали українську школярку генієм за екологічний проект про очищення річок (відео)Ліза планує виступати у Парижі через два місяці та мріє вчитися закордоном.

Тренер дівчинки не сумнівається, що з неї вийде справжня "світова зірка": "Приходить на уроки та через кілька хвилин вона вже мокра, вона використовує той потенціал, який тільки може бути".

"У нас постійно піднята нога, постійно шпагат, ми спимо у шпагаті, сидимо у шпагаті та їмо у шпагаті", – розповів батько з гордістю.

Рідні та близькі Лізи всіляко підтримують її.

Автор: Катерина Шварц