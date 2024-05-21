Центри надання адмінпослуг не мають таких функцій.

Центри надання адміністративних послуг не будуть направляти військовозобов'язаних до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи на проходження військово-лікарських комісій. Про це розповіла директор департаменту ЦНАП м. Києва Наталія Шамрай в ефірі КИЇВ24.

"Не перебирали ЦНАПи на себе функції ТЦК, тому ми не відправляємо в ТЦК, тобто ми не видаємо повісток, ми не розміщуємо ТЦК в ЦНАПах. Ми не відправляємо на ВЛК. У нас немає тих функцій, які є у суб'єкта надання цієї послуги", - сказала вона.

Тому, як підкреслила Шамрай, мобільний застосунок та ЦНАПи - це сервіси з оновлення даних.

Відео дня

Мобілізація в Україні - деталі

18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. З цього дня всі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок "Резерв+". Він буде доступний для завантаження зі смартфонів через App Store та Google Play Market.

Згідно з постановою уряду, у разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання. Тобто, розсилання повісток поштою розпочнеться з середини липня.

Водночас, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував впровадження QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток.

Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Крім того, Кабмін виключив норму, відповідно до якої жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Відтепер усі жінки-медики та фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо хочуть працевлаштуватися. Раніше виключена норма передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не були не стояли на військовому обліку, можуть працювати як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: