Екс-депутат пов`язує ситуацію зі своєю співпрацею зі слідством у справі Укрбуду.

Екс нардеп і керівник Укрбуду Максим Микитась заявив про сплановану проти нього спецоперацію з викраденням людей і вимаганням грошей. Він пов'язує це зі своєю співпрацею зі слідством, в рамках якого екс нардеп розкриває справжніх авторів схем, які призвели до краху «Укрбуду».

Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбук.

Зокрема, він пише:

"Терміново! Просто зараз! Нагорі вирішили, що я повинен негайно замовкнути! Володимир Зеленський, допоможіть, будь ласка! Операцію ведуть з сусіднього від Вас Кабінету! Мене попередили люди з МВС не бажають брати участь в підробці і виконувати злочинне завдання!"

Також Микитась пише, що він перебуває "зараз з тим самим юристом Артуром Габріеляном".

"Він гідна людина! Ми готові зараз разом з ним під'їхати до Вашого офісу Президента! Ви Гарант закону, прав і свобод в цій країні. Втрутьтеся!",- закликає Микитась.

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Автор: УНІАН