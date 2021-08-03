Міністри закордонних справ ряду європейських країн закликали владу України належно розслідувати смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.
Про це йдеться у їхніх повідомленнях у мікроблозі Twitter.
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс висловив співчуття родині та друзям у зв'язку з "шокуючими новинами" про смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.
"Має бути проведене ретельне розслідування обставин, які призвели до його смерті", - наголосив Рінкевічс.
Читайте такожЗниклого напередодні білоруса Шишова знайшли повішеним у парку в КиєвіГлава МЗС Данії Йеппе Кофод теж заявив, що "глибоко приголомшений жахливою смертю білоруського очільника неурядової організації Віталія Штшова".
"Закликаю владу у Києві докопатися до суті справи й представити результати. Неприйнятно, що білоруські атлети та неурядові організації продовжують жити у страху", - наголосив Кофод.
Ще із закликом до української влади провести належне розслідування звернулась глава МЗС Швеції Анн Лінде, а також МЗС Австрії.
Зникнення і смерть Шишова: що відомо
Під ранок 3 серпня тіло Шишова знайшли повішеним у парку у Святошинському районі Києва. Напередодні стало відомо про зникнення громадянина Білорусі під час традиційної пробіжки.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
У "БДУ" підтвердили, що за Шишовим стежили. Раніше надходили попередження про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.
Віталій Шишов активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка перебиратися до України. За словами його друзів, активіст займався верифікацією даних щодо біженців, оскільки серед них було чимало замаскованих співробітників білоруських спецслужб.