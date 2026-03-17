ВПК може бронювати фахівців, які перебувають у розшуку ТЦК на 45 днів, – Міноборони

Зміни дозволяють військовим підприємствам тимчасово зберігати кадри.

Підприємства оборонного-промислового комплексу можуть тимчасово, на 45 днів, бронювати фахівців із неврегульованим статусом. Цим особам треба врегулювати питання військового обліку. Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства оборони України.

"Підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, тепер можуть тимчасово бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку - до 45 днів, через портал Дія", - наголошується у повідомленні.

Як пояснили в оборонному відомстві, мета полягає у тому, щоби дати оборонним підприємствам можливість швидше залучати потрібних фахівців, які можуть приносити користь фронту.

Зокрема, таке бронювання діє тимчасово.

"У цей період працівник має оновити свої дані та врегулювати питання військового обліку", - йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій для бронювання

Спершу підприємство подає заявку через портал "Дія".

Далі система перевіряє дані працівника та чи не отримував він тимчасове бронювання протягом року.

"Важливо: для цього працівник має перебувати на військовому обліку", - зазначили в Міноборони.

Тому, якщо умови виконані - оформлюється тимчасове бронювання.

"Після того, як працівник врегулює свій статус військового обліку, роботодавець зможе оформити стандартне бронювання", - пояснили у відомстві.

При цьому, порядок визначення статусу критично важливих підприємств не змінився.

Оновлення в "Дія"

Як повідомляв УНІАН, нещодавно з’явилися оновлені правила бронювання працівників для критично важливих підприємств у державному мобільному застосунку "Дія". Фахівці тепер можуть почати роботу, навіть якщо їхній статус ще не врегульований.

Вас також можуть зацікавити новини: