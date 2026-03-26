Росія прийняла на озброєння новий інженерний танк: він замінить одразу три інші машини

Нова машина УБІМ може евакуювати важку техніку з поля бою та долати загородження.

Універсальна броньована інженерна машина (УБІМ), яку називають "інженерним танком", офіційно прийнята на озброєння інженерних військ ЗС РФ. Про це повідомляє "УралВагонЗавод".

За словами російських пропагандистів, на реалізацію проєкту, який спочатку мав назви "Робот-3" та "Об’єкт 153", пішло близько десяти років. УБІМ розроблявся з урахуванням сучасних військових конфліктів, зокрема війни в Сирії.

Вперше його представили на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2018". Випробування броньовика завершилися у 2020 році.

За даними з відкритих джерел, машину створили на шасі танка Т-90. Повна вага становить до 55 т. Максимальна швидкість на шосе досягає 60 км/год, а запас ходу УБІМ становить 500 км. Екіпаж – дві особи (командир і механік-водій). Додатково можливе розміщення до трьох саперів.

УБІМ повинна замінити одразу три спеціалізовані машини:

• БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину);

• ІМР (інженерну машину розчищення);

• БМР (броньовану машину розмінування).

За словами росіян, УБІМ може:

• прокладати колонні шляхи та дороги;

• облаштовувати з’їзди на крутих берегах та долати яри;

• розчищати завали, засипати рви;

• укладати дорожнє покриття для проїзду техніки.

Для цього машина отримала універсальне бульдозерне обладнання зі змінною геометрією відвалу, кранову стрілу з екскаваторним ковшем-захватом, тягові та допоміжні лебідки для евакуації техніки, комплект засобів для подолання мінно-вибухових загороджень, а також систему постановки димових завіс.

Для самооборони на УБІМ у дистанційно керованому бойовому модулі розміщено кулемет калібру 12,7 мм.

Раніше УНІАН писав, що окупаційній армії РФ передали нову партію інженерних машин розгородження (інженерних танків) ІМР-3М. Машина розгородження третього покоління створена на базі танка Т-90 та має підвищений рівень захисту від радіації.

Нагадаємо також, що напередодні Нового року російські війська отримали чергову партію основних бойових танків Т-90М "Прорив". Танк являє собою найновішу версію основного бойового танка Т-90, який, в свою чергу, є модернізованою версією Т-72.

Вас також можуть зацікавити новини: