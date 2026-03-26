Вчені ймовірно знайшли останки д’Артаньяна з 'Трьох мушкетерів'

Наразі вчені досліджують ДНК, отриману з щелепної кістки, і порівнюють її з генетичним матеріалом нащадків аристократа.

Під підлогою церкви в Нідерландах могли виявити останки легендарного мушкетера Д’Артаньяна. Археологи припускають, що це можуть бути "втрачені" кістки військового, який став прототипом героя відомих романів Олександра Дюма – батька "Три мушкетери", "Двадцять років по тому" і "Віконт де Бражелон".

Могилу з людськими рештками знайшли у церкві Святого Петра і Павла в місті Маастрихт після того, як частина підлоги просіла, пише Sky News. Поховання розташоване просто перед вівтарем.

Експертиза та ідентифікація за допомогою ДНК

Фахівці наразі намагаються підтвердити за допомогою ДНК-аналізу, чи належить скелет знаменитому французькому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмор д’Артаньяну. На можливу ідентифікацію також вказують предмети, знайдені в могилі.

Д’Артаньян здобув широку славу більш ніж через 150 років після смерті, коли його образ став центральним персонажем роману Александра Дюма "Три мушкетери", опублікованого у 1844 році.

У реальному житті він служив королю Людовику XIV і дослужився до звання капітана-лейтенанта королівських мушкетерів. Аристократ загинув 25 червня 1673 року під час облоги Маастрихта в ході Франко-нідерландської війни – його смертельно поранила мушкетна куля в горло. На думку експертів, транспортування тіла до Парижа влітку було б складним, тому його могли б поховати неподалік від місця загибелі. Церква, де знайшли останки, розташована якраз біля колишнього табору французької армії.

Докази та свідчення очевидців

Поруч із тілом виявили фрагмент кулі та монету відповідного періоду. Крім того, в одному з листів того часу згадується, що д’Артаньяна поховали на освяченій землі. Диякон церкви Йос Валке, який брав участь у розкопках, майже впевнений у знахідці.

"Під вівтарем – важко уявити святіше місце. Якщо скласти всі факти, це виглядає правдоподібно. Але остаточної впевненості поки немає", – зазначив він.

Наразі вчені досліджують ДНК, отриману з щелепної кістки, і порівнюють її з генетичним матеріалом нащадків Д’Артаньяна. Археолог Вім Дейкман підкреслив, що дослідження ведеться на найвищому рівні, аби максимально точно встановити, чи належать знайдені останки знаменитому мушкетеру, який загинув поблизу Маастрихта.

Раніше УНІАН писав, що у Німеччині археологи виявили дивний вузький підземний тунель усередині доісторичної гробниці, який пізніше було навмисно запечатано. Зокрема, у місті Райнштедт знайшли могили пізнього неоліту та сліди кургану бронзової доби.

У центрі розкопок знаходиться великий рів, пов'язаний з культурою Баальберге, що датується четвертим тисячоліттям до нашої ери. Підземний хід спочатку виглядав як овальна яма довжиною близько двох метрів і шириною до 75 сантиметрів, що запечатана важкою кам'яною плитою. Однак у подальшому дослідники ідентифікували споруду як ердсталль – вузький штучний підземний тунель, який, ймовірно, спеціально заблокували каменем.

