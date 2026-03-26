США не мають стратегії: Пісторіус жорстко прокоментував війну в Ірані

Він вважає економічні наслідки війни на Близькому Сході катастрофічними.

Міністр оборони Німеччини вважає, що США не мають стратегії виходу з війни в Ірані, і тому закликав країни до дипломатичного врегулювання. Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Австралії.

Звертаючись до урядовців Ірану та США він сказав, що дипломатичне рішення у війні необхідно знайти "якомога швидше".

"З нами не порадилися заздалегідь. Це не наша війна. І тому, щоб зробити це абсолютно зрозумілим, ми не хочемо бути втягнутими в цю війну", – сказав Пісторіус. Пізніше він додав, що США не розуміють, як виходити з цієї війни: "Немає стратегії, немає чіткої мети – і, на мій погляд, найгірше: немає стратегії виходу".

За його словами, оскільки нестабільність в регіоні Близького Сходу має наслідки для всього світу, то Німеччина готова "забезпечити будь-який мир". Таким чином, на його думку, якщо буде досягнуто припинення вогню, то можна буде обговорити заходи для забезпечення миру і гарантування свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Продовження війни з Іраном він назвав економічною катастрофою.

"Щоб було абсолютно ясно: ця війна – катастрофа для світової економіки", – заявив Пісторіус.

Він підкреслив, що з Німеччиною не консультувалися перед початком війни і що це не війна Німеччини. Тому, за його словами, Німеччина "не хоче в неї втягуватися".

Війна в Ірані - останні новини

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп назвав війну в Ірані немінучою, адже країна, за його словами, стояла на порозі розробки ядерної зброї. Він підкреслив, що короткострокові економічні наслідки не мали вирішального значення для нього. Трамп визнав, що очікував значно серйознішого удару по економіці.

За даними журналістів, Сполучені Штати Америки найближчим часом можуть розпочати в Ірані наземну операцію. Про це неофіційно говорять представники республіканців у Конгресі.

Наразі обмін повітряними ударами продовжується. І експерти відмічають, що Іран виснажує ППО своїх противників дешевими засобами ураження. Зокрема, хоча системи ППО, такі як Patriot, залишаються ефективними, але їх використання проти дешевих цілей є невигідним.

