Зеленський вказав на ключову розбіжність між Україною і США в питанні закінчення війни

Президент України зауважив, що з різними поглядами "треба працювати".

Сполучені Штати Америки вважають, що президент Росії Володимир Путін хоче завершення війни, і "тут у нас абсолютно різні погляди".

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Le Monde, підкресливши, що Україна не бачить від Росії щирого бажання закінчення війни, чим ділиться з партнерами.

"Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди. З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію", - зазначив він.

Відео дня

Глава держави наголосив: Україна знає, що Путін не хоче завершувати війну, і просить про додатковий тиск, аби він захотів цього.

"А Америка вважає, що він хоче, і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру. Є різні погляди на деякі речі, і з цим треба працювати", - сказав Зеленський.

Гарантії безпеки від США

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив, що США висунули умову щодо гарантій безпеки для України. Їх надання залежить від того, чи відмовиться Україна від Донбасу на користь Росії.

За його словами, наразі Вашингтон зосереджений на конфлікті з Іраном, і президент США Дональд Трамп чинить тиск на Україну в прагненні швидко завершити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: