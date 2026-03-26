Схожий на російську 'Армату': США почнуть виробляти Abrams нового покоління

США активізують роботу над створенням нової версії танка M1E3 Abrams.

Армія США сподівається почати виробництво танка M1E3 Abrams вже наступного року. Про це повідомляє портал The War Zone, який поспілкувався з американськими військовими.

Точні терміни залежатимуть від результатів випробувань ранніх прототипів танків бойовими підрозділами, які планується розпочати цього року. Це може відбутися влітку або восени.

В американській армії кажуть, що головна мета програми M1E3 полягає в тому, "щоб якомога швидше перейти до серійного виробництва".

Відео дня

Невідомо, як саме може змінитися конфігурація M1E3 до його початку. Не до кінця зрозуміло й те, чи будуть танки Abrams нового покоління повністю новими серійними машинами.

Ранній прототип, представлений на Детройтському автосалоні, мав суттєво перероблений корпус і безпілотну башту. Водночас ймовірно, він являв собою перероблений танк M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3).

Ранній прототип M1E3 відрізняється від M1A2 SEPv3 цілою низкою важливих особливостей. На першому місці в цьому списку – нова гібридна силова установка, яка замінила енергоємну газотурбінну установку, що встановлювалася на попередніх моделях танків Abrams.

Представники Армії США заявляли, що M1E3 буде на 40–50 відсотків економічнішим у порівнянні з попередніми версіями.

Башта танка M1E3 Abrams нового покоління має дистанційне керування, а скорочений екіпаж із трьох осіб (замість чотирьох) розміщується в передній частині корпусу. Останнє робить танк дуже схожим на російський Т-14, виконаний на базі платформи "Армата".

Ранній прототип M1E3, представлений у Детройті, був оснащений дистанційним бойовим модулем, встановленим на башті.

Модуль отримав 40-мм автоматичний гранатомет, кулемет калібру 7,62x51 мм та протитанковий ракетний комплекс Javelin. Повний комплект озброєння M1E3 може бути розширений, зокрема за рахунок додавання пускових установок для безпілотних боєприпасів.

За даними Армії США, M1E3 буде оснащений версією ізраїльської системи активного захисту Iron Fist. Компанія Elbit Systems нещодавно повідомила, що система може збивати дрони-камікадзе, а також протитанкові керовані ракети та інші засоби ураження.

Нові танки – інші новини

Нові танки створюють не лише американці, а й європейці. Сьогодні німці і французи працюють над принципово новим танком Main Ground Combat System (MGCS), який повинен замінити Leclerc та Leopard 2.

Також повідомлялося, що у Німеччині розробляють новий танк, який стане наступним етапом розвитку Leopard 2. Він може отримати назву Leopard 3 і стане "мостом" до Main Ground Combat System.

Вас також можуть зацікавити новини: