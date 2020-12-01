Міжнародна виставка «Знак Соборності. Великий Державний Герб України: від Нарбута до Якутовича» відкрилася 25 листопада у Національному художньому музеї України у м. Києві.

Співорганізатором виставки виступив Фонд Богдана Губського.

Масштабний культурний проект об’єднує 12-ть учасників. Це музеї Львова, Чернігова, Києва, центральні державні архіви, Національна бібліотека, дирекція художніх виставок України. Міжнародним партнером проекту є Український Музей і Бібліотека у Стемфорді (США), повідомляє прес-служба Фонду інтелектуальної співпраці "Україна 21 століття".

Проект реалізований Фондом у партнерстві з Національним художнім музеєм України і музеєм Шереметьєвих.

Виставка присвячена традиції Великого Державного Герба України, історичні витоки створення якого сягають Визвольних змагань 1917–1921 років.Тимчасова експозиція сформована з близько 60-ти артефактів, третину з них представлено для публічного огляду вперше.

Виставка триватиме до 24 січня 2021 року в офлайн- та онлайн-форматах. Її куратором є відомий український історик Юрій Савчук.

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Автор: УНІАН