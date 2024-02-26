Згідно з Конституцією, представники армії не можуть обмежувати права громадян України.

Новий законопроект щодо мобілізації має суперечливі норми, зокрема – надмірні повноваження представників ТЦК. Є надія, що їх вдасться вирішити під час розгляду поправок, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, раніше він надіслав зауваження голові комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу. Також ці рекомендації подано через процедуру правок.

"Я надіслав листа голові профільного комітету з питань оборони пану Завітневичу, де зауваження містяться на 9 аркушах. Наприкінці зазначено, що я підтримую ухвалення законопроекту, якщо будуть враховані мої зауваження", – сказав Лубінець.

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Він вважає, що наразі основне питання – збільшення повноважень представників ТЦК. Вони є військовими ЗСУ, тому не можуть обмежувати права українців.

"Згідно з нашою Конституцією, представники армії не можуть обмежувати права громадян України. Це є пряма норма нашої Конституції. Це – основне питання, яке я постійно намагаюся донести до нардепів та Міноборони. Дякую за позицію пана Умєрова, який казав, що особисто не бачить у цьому проблем", – наголосив Лубінець.

Омбудсмен додав, що ретельно вивчить останню редакцію законопроекту. Наразі є величезна кількість правок, які подали до цього документу.

Мобілізація в Україні

На початку лютого 2024 року Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. До документу, який будуть розглядати у другому читанні, вже внесли більше 2,5 тисяч правок.

За словами президента Володимира Зеленського, ротація військових, що тривалий час перебувають на передовій – це головне питання, що потребує впорядкування в контексті мобілізації.

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