Під час зупинки на в'їзді до Ізмаїлу співробітник ТЦК та СП повідомив чоловіку, що в системі "Оберіг" немає інформації про надану відстрочку.

В Одеській області ТЦК та СП відмовив у відстрочці колишньому військовослужбовцю, який є батьком трьох дітей. Одеський обласний адміністративний суд зобов’язав військкомат переглянути заяву чоловіка про надання відстрочки.

Судом встановлено, що місцевий житель був звільнений зі Збройних сил України в травні 2023 року на підставі ст. 23 Закону про мобілізацію, оскільки на його утриманні перебували троє дітей віком до 18 років. У військовому квитку чоловіка зазначено, що він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації саме з цієї підстави.

Відповідно до посвідчення, виданого управлінням праці та соціального захисту населення у травні 2019 року, він був визнаний багатодітним батьком, а діти проживають разом з ним (на утриманні).

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Проте 12 травня 2024 року, під час зупинки на в'їзді до міста Ізмаїл, співробітник ТЦК повідомив чоловіка, що в системі "Оберіг" немає інформації про надану йому відстрочку. Багатодітному батькові запропонували звернутися до ТЦК для внесення змін у систему. Вже 15 травня він надіслав до ТЦК заяву разом із підтвердними документами, яка була отримана військкоматом 28 травня 2024 року.

Після цього, 1 червня, позивач отримав телефонний дзвінок з викликом до ТЦК для оновлення облікових даних та написання заяви про надання відстрочки, хоча відстрочка вже була надана ТЦК. Йдеться, що про це свідчить запис з печатками та підписом у військовому квитку позивача.

Листом ТЦК та СП від 19 червня 2024 року позивача було повідомлено, що згідно з поданими ним документів, він не має право на відстрочку, бо не надав свідоцтв про народження дітей із зазначенням його батьківства.

Суд також звернув увагу на зміни, внесені до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у квітні 2024 року, згідно з якими не підлягають призову чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, за винятком осіб з заборгованістю за аліменти. Було також змінено порядок отримання відстрочки та внесено нові вимоги до подачі заяв.

В результаті Одеський окружний адміністративний суд вирішив, що ТЦК мало розглянути подану заяву чоловіка та прийняти відповідне рішення про надання або відмову у відстрочці. Суд визнав, що відсутність такого рішення свідчить про протиправну бездіяльність ТЦК:

"Зобов'язати повторно розглянути заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та прийняти рішення про надання відстрочки на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в редакції чинній на момент звернення до відповідача із заявою…".

Новини України - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у Волинському окружному адміністративному суді задовольнили позов жителя Волині, заяву якого про надання відстрочки від призову не розглянули в ТЦК, вимагаючи його "особистої присутності". Внаслідок чого у суді таку вимогу визнали протиправною та зобов'язали Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розглянути заяву військовозобов'язаного.

Йшлося, що до суду звернувся військовозобов'язаний чоловік, який доглядає за хворою бабусею. Через це він просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК, який відмовився розглядати заяву про надання йому відстрочки від мобілізації, яку надіслали поштою, вимагаючи "особистої присутності". Позивач надав 15 довідок, які підтверджують, що він доглядає за бабусею.

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