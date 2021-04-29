Наказом міністерства буде внесено зміни до стандарту надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі, зокрема, щодо стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я дозволить виписувати пацієнтів з COVID-19, які вже не потребують стаціонарного лікування, але потребують кисневої підтримки, під нагляд сімейного лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як.

За її словами, наказом МОЗ буде внесено зміни до стандарту надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі, зокрема, щодо стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19.

«Будуть внесені такі зміни: рішення про виписку приймає лікар-куратор на підставі зменшення клінічних ознак захворювання, стійкої тенденції до нормалізації лабораторних показників. Якщо у хворого, попри відсутність клініко-лабораторних ознак активного інфекційного процесу, методом ПЛР визначається фрагмент РНК збудника, він може бути виписаний додому на самоізоляцію і продовження лікування лікарем первинної медичної допомоги. Пацієнт, який потребує кисневої підтримки, може бути виписаний на амбулаторне лікування за його або його законного представника вимогою за одночасного виконання двох вимог: SpO2 (рівень сатурації) має бути більшим або дорівнювати 94% при диханні пацієнта киснем низького потоку 3-5 літрів на хвилину, а також наявності в амбулаторії кисневого концентратора, який забезпечує потік до 8 літрів», - розповіла Садов’як.

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Тобто, за її словами, якщо пацієнт з COVID-19 вже не потребує стаціонарної допомоги, але потребує кисневої підтримки, він може бути виписаний додому під спостереження сімейного лікаря за наявності в амбулаторії кисневого концентратора, що забезпечить йому кисневу підтримку в домашніх умовах.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби в Україні було зафіксовано 11 тис. 627 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 059 тис. 465 осіб. Одужали 1 млн 635 тис. 333 особи. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 377 тис. 391. Летальних випадків зареєстровано 43 тис. 778.

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Автор: Костянтин Гончаров