В Україні готують нові заборони для військових у СЗЧ і ухилянтів

Відповідні законопроєкти ще не зареєстровані в парламенті.

Для військовослужбовців у СЗЧ та порушників військового обліку можуть запровадити обмеження на керування транспортними засобами, банківські операції та інші послуги. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За його словами, подібні обмеження пропонуються у розроблених законопроєктах.

"Ті речі, які я бачив. СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника", - сказав депутат.

Він заначив, що такі ж заборони торкнуться військовозобов’язаних, які не оновили дані, порушили військовий облік, не з'являються по повістках та не зареєструвалися в "Резерв+".

"Має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянтству. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі. Якщо СЗЧешники будуть "приєднані" до аліментників – це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов'язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження", - додав нардеп.

При цьому, за словами Івченка, потенційні обмеження проговорювалися всередині комітету – ці проєкти ще не зареєстровані у парламенті.

"Реєструвати має орган, який їх ініціює. В нашому випадку це Міноборони або Генштаб. Коли зареєструють, тоді я можу сказати, коли їх будуть розглядати. Поки що ці проєкти на папері", - сказав нардеп.

Обмеження для порушників військового обліку - останні новини

Як розповідав член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко, у Верховній Раді розглядаються пропозиції заарештовувати майно військовозобовʼязаних, які знаходиться у розшуку в ТЦК.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що в країні, яка веде війну з агресором, неприпустимо, щоб до порушників правил військового обліку застосовували менші обмеження, ніж до боржників зі сплати аліментів.

