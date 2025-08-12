Школярі, які складуть національний мультипредметний тест (НМТ) на 185 балів і вище, отримають президентську стипендію – 10 000 гривень на рік.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram. За її словами, кількість стипендій буде збільшено до 400.
Також вона повідомила, що з 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для інших категорій здобувачів освіти:
- для учнів профтехів – до 6 320 грн;
- для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;
- для студентів університетів — 10 000 грн;
- для аспірантів — 23 700 грн.
"Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі", – додала Свириденко.
Новації для студентів – інші новини
Президент України Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів, і наразі розглядається можливість запровадити зимову вступну кампанію.
Крім того, глава держави анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року.
Раніше також стало відомо, що конкурсні бали для вступу до ВНЗ у 2025 році стали нижчими. Як пояснили у Міносвіти, сталося це через іншу форму їхнього розрахунку, запроваджену саме цьогоріч. У МОН наголосили, що ця зміна покликана мотивувати абітурієнтів складати НМТ із профільних предметів для обраної спеціальності.