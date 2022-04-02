Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.
УНІАН веде онлайн-трансляцію з міста-героя Харкова:
02:00 Мер Харкова Ігор Терехов заявив про списання усіх комунальних послуг до кінця війни.
00:00 Генштаб повідомляє: На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів.
Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА.
На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.
23:00 1 березня Повідомляється про сильні вибухи в місті.