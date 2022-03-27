Також евакуйоване подружжя додало, що окупанти заборонили селянам готувати їжу на відкритому вогні.

Молоде подружжя, евакуйоване з Броварського району, розповіло про жахи, які їм довелося пережити в окупації російської армії.

У Телеграм-каналі Нацполіція оприлюднила відповідне відео.

"Заїхали в село і почали бомбити хати, розстрілювати магазини. Залишили мешканців без світла та газу. Обстрілювати починали з 4 ранку і до вечора. Тому доводилося ховатися у підвалі", - розповіли вони.

Також подружжя додало, що готувати їжу на відкритому вогні окупанти також заборонили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні погоджено два гуманітарні коридори в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, погоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з Бердянська до Запоріжжя. В Луганській області з міста Рубіжне до міста Бахмут евакуація буде проходити вулицями Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста Рубіжне.

Станом на 26 березня в Україні за тиждень гуманітарними коридорами евакуювали майже 40 тис. осіб. Найбільше евакуйованих - з Маріуполя (26 477). У Запорізькій області евакуйовано було 699 людей, Київській - 9 488 людей, Луганській області - 972 людини.

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