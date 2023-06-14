8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення бланків для паспортів.

В поліграфкомбінаті "Україна" заявили, що через закінчення договору з підприємством у Міністерства закордонних справ виникли затримки з наданням послуг з оформлення українських паспортів за кордоном. В МЗС кажуть, що призупинення друку закордонних паспортів для міністерства не було.

Директорка державного підприємства Тетяна Бондаренко в коментарі LIGA.net повідомила, що відвантаження паспортів, замовником яких виступає Міністерство закордонних справ, було зупинено з 21 квітня 2023 року у зв'язку із закінченням договору з МЗС.

Новий договір укладали з затримкою через нестачу коштів у відомства, стверджує Бондаренко. Як зазначено в постанові уряду щодо коштів з резервного фонду для виготовлення персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, 58,4 мільйони гривень для цього МЗС виділили тільки 19 травня. Бондаренко зазначила, що після цього поліграфкомбінат підготував новий договір, зважаючи на кошторис.

Представниця підприємства також зазначила, що після підписання договору "Україна" буде готове до відвантаження паспортів до МЗС у повному обсязі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що інформація про те, що друг закордонних паспортів для МЗС був зупинений через відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна", не відповідає дійсності. За його словами, новий договір було підписано минулого тижня.

"8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисяч паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", – стверджує він.

Видача паспортів українцям за кордоном - що треба знати

Під час повномасштабної війни в Україні у низці країн Європи відкрилися підрозділи українського державного підприємства "Документ", що надає паспортні послуги для українців.

Паспортні сервіси вже працюють у Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага), Іспанії (Мадрид, Валенсія) Німеччині (Кельн, Берлін).

Раніше в червні Кабінет міністрів ухвалив рішення надати Державній міграційній службі, її територіальні органи (підрозділи), закордонним дипломатичним установам безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це спростить процедуру оформлення паспортних документів.

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