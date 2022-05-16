Восьмирічного Макса не встигли забрати до окупації російськими військовими населеного пункту.

Російські окупанти в Бучі викрали восьмирічного кота породи мейн-кун на прізвисько Макс. Тварину знайшли білоруські волонтери.

Про це розповіла господиня кота Олена Кукурузка в коментарі Одеському виданню Думський.

Одеситка розповіла, що більше року тому переїхала жити в Бучу, а її будинок розташований за три кілометри від Гостомельського аеродрому.

"Коли вночі вони почали нас бомбити, я впала в якийсь ступор, обняла сина і просто сиділа на ліжку, нікуди не хотіла. Чоловік умовив мене. Зійшлися на тому, що він відвезе нас до Житомира, а сам повернеться за речами та нашим котом Максом. Я взяла один рюкзак, чоловік був просто в спортивному костюмі. Коли ми доїхали до кордону Київської області, почали дзвонити сусіди й говорити, що селище бомблять і висадився десант. Ми зрозуміли, що повертатися нікуди", - згадує жінка.

Під час окупації росіянами населеного пункту в її квартирі оселилися окупанти, у двоє поставили БТР, а вздовж паркану вирив окоп. За її словами, сусіди якийсь час бачили кота в селищі.

Після того як українські військові вибили росіян з Бучі, сім'я почала шукати кота

"Весь будинок був розбитий і розграбований. Меблі зіпсували, обписали матірщиною, особисті речі витрусили з шаф. Все лежало в купі при виході, напевно, збиралися вкрасти, але не встигли. А в дитячій кімнаті наші сапери виявили розтяжку з гранатою. Ми почали шукати Макса. Я сподівалася, що він живий і його вивезли волонтери, які рятували домашніх тварин. 38 днів я вперто вірила, що він живий. Без доказів, всупереч тому, що всі писали, що в нашому селищі було пекло. Напевно, задовбала всі фонди та волонтерські центри й групи підтримки Гостомеля і Бучі", - розповіла Олена.

Місяць тому на її телефон надійшов дзвінок з Білорусі. З'ясувалося, що російські військові вкрали кота. Макс проїхав більше 300 км, а в районі Гомеля він втік і прибитися до місцевих жителів.

"Я спочатку подумала, що мене розводять. Але дівчина скинула фотографію Макса і нашийника з кулоном — там на зворотному боці QR-код з моїми контактами", - зазначила господиня кота.

У Білорусі волонтери зробили Максу новий ветеринарний паспорт, а також вживили чіп, щоб передати польським волонтерам. Сильно змарнілий кіт вже повернувся в свою сім'ю, яка знаходиться в Чехії. Макса довелося постригти, тому що його облили чимось клейким.

"Дивно, але слова про те, що кіт з України і що ми жили в Бучі, спрацьовували як код: ніхто з мене не взяв грошей, при першому знайомстві онлайн вибачалися. За Лукашенка, за те, що так все", - підсумувала Олена.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Бородянці у руїнах знищеної ворожими обстрілами багатоповерхівки знайшли кота. Тварину врятували.

Після того як кішка стала зіркою телевізійних сюжетів кілька людей захотіли її забрати. Знайшлася і господиня тварини. Жінці довелося довго доводити, що кішка її, але історія закінчилася щасливо.

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