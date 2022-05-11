Глорі знаходиться на лікуванні в ветклініці через проблеми з травленням.

Навколо врятованої в Бородянці рудої кішки Глорі розгорівся скандал. На тварину претендували 12 осіб.

Про це розповів Віктор Трегубов у Facebook.

Відзначається, що після порятунку кішка стала героїнею безлічі сюжетів, через що її навіть намагалися викрасти з лікарні, куди її привезли волонтери через проблеми з травленням.

5 травня мешканка Бородянки Анастасія Луньова повідомила, що врятована тварина належить їй, а звуть її Глорі і їй 12 років. Жінка розповіла, що 27 лютого всією сім'єю пішли до бабусі, але повернутися додому вже не змогли.

"Ми надали всі можливі докази (фото, прописку, контактні номери волонтерів та працівників ДСНС, до яких зверталися за допомогою в пошуках кішки). Але, на жаль, зворотного зв'язку не отримали", - йдеться в повідомленні.

При цьому волонтери не поспішали віддавати Глорі господині. Жінка поскаржилася, що їй не відповідають та не кажуть, де знаходиться кішка.

"Наш патруль відвіз Шафу до одного з кращих ветеринарів Києва. Кожен день лікування обходиться в кілька тисяч гривень, ми оплачуємо все необхідне. Ми відповідальні за її життя і повинні поставити Шафу на лапки", – повідомили волонтери.

Пізніше з'ясувалося, що на тварину претендують 12 осіб. Всі вони стверджували, що є власниками кішки.

11 травня Анастасія Луньова у Facebook повідомила, що конфлікт владнали й Глорі повернеться додому.

"Кішечка знаходиться на лікуванні, під наглядом лікарів. Нам надали можливість її відвідати, і ми неодмінно нею скористаємося. Сподіваюся, що після одужання Глорі ми знову будемо разом. Сподіваюся, що всі непорозуміння, що виникли з "ЗооПатруль UA", зважилися", - розповіла жінка.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Бородянці у руїнах знищеної ворожими обстрілами багатоповерхівки знайшли кота. Тварину врятували.

Пізніше співробітники ДСНС показали, як проходила "спецоперація" з порятунку кішки.

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