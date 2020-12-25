Ризиків нестачі води в Севастополі немає, в Сімферополі вони наразі зберігаються.

В уряді РФ вважають опріснення води в окупованому Криму крайнім заходом через дорожнечу.

Читайте такожВ уряді назвали умови відправки цистерн з водою в окупований КримЯк передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на брифінгу в Москві заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який курирує питання водопостачання на захопленому півострові.

"Ведемо роботи по можливості застосування опріснення води. Вважаємо цей захід як крайню, якщо не буде вистачати запасів води, підемо на опріснення. Опріснення - це найдорожче рішення, але, якщо ми не знайдемо запасів, підемо тоді на опріснення", - сказав Хуснуллін.

За його словами, ще два-три місяці в першому кварталі "добуримося, зрозуміємо основні наші можливості й після цього приймемо остаточне рішення щодо опріснення".

Він заявив, що ризиків нестачі води в Севастополі немає, в Сімферополі вони ще зберігаються.

"Хочу сказати, що вже є перші успіхи, ми знайшли додаткові запаси води й вже пробурили, і почали подавати цю воду. Скрізь, де ми з Росгеологією вели розвідку, поки всі запаси підтвердилися, навіть з плюсовим дебітом. Ми перекинули води з Ходиківського водосховища на Севастополь, і сьогодні вже у Севастополя ризиків (нестачі) подачі води немає. Поки зберігається ризик в Сімферополі", - сказав Хуснуллін.

Довідка УНІАН

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після анексії Криму Росією у 2014 році поставка води на півострів припинена.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.

Екологи заявляють, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

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Автор: Тарас Цимбалюк