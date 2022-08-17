Андрій Алексєєнко поки своє призначення не підтвердив.

Росія планує створити окупаційну адміністрацію на території тимчасово захоплених районів Харківщини. Її повинен очолити мер Краснодара Андрій Алексєєнко.

Такою інформацією поділилися росЗМІ з посиланням на власні джерела.

Алексєєнко виповнилося 44 роки, а на посаді голови Краснодара він перебуває з листопада 2021-го. Раніше чиновник обіймав посаду першого віце-губернатора Краснодарського краю. Причини призначення на нове місце поки не повідомляються. Проте в грудні мер став фігурантом справи про отримання хабара в особливо великому розмірі.

У міській адміністрації Краснодара призначення Алексєєнко поки не коментують. Сам мер теж не робив офіційних заяв щодо керівництва незаконними окупаційними органами в Харківській області в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, раніше цього тижня УНІАН повідомляв, що Росія намагається заманити держслужбовців працювати на тимчасово окупованих територіях України. Їм обіцяють виплачувати подвійний оклад і компенсувати всі витрати, пов'язані з періодом перебування в нашій країні. Однак бажаючих відправитися в таке "відрядження" небагато через побоювання за особисту безпеку.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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