Участь у тестуванні з математики взяли 244 839 осіб.

У п'ятницю 28 травня в Україні відбулося тестування ЗНО з математики. Іспит з математики проводився в двох форматах: стандарт і профільний. Участь у тестуванні з математики (профільний рівень) взяли 244 839 осіб, що становить 83,9% від загальної кількості зареєстрованих. На проходження тестування з математики (рівень стандарт) з'явилися 9246 осіб, що становить 11, 96%.

Результати тестування з математики стануть відомі не пізніше 21 червня. Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді до тестів.

ЗНО 2021 в Україні: як проходить в умовах карантину

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року стартувала 21 травня і триватиме до 15 червня. У перший день учасники ЗНО робили сертифікаційну роботу з хімії.

24 травня відбулося тестування з іспанської, німецької та французької мов, для участі в якому зареєструвалися понад 3 тисячі абітурієнтів.

25 травня учасники ЗНО здавали тест з англійської мови.

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Автор: Катерина Пулатова