Реєстрація осіб для участі в основній сесії національного мультитесту триватиме з 3 квітня до 3 травня.

21 країна підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту на своїй території. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки України.

"Нині підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії НМТ у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція. Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії", - йдеться в повідомленні.

Перемовини з окремими закордонними установами та організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Грузії, Молдові, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Швейцарії, ще тривають.

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Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

Якщо з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"За кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання, тож варто не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця. Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ", - наголосили в міністерстві.

НМТ за кордоном буде проведено так само, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги, навчені українськими експертами.

Українці здають НМТ за кордоном - головне

Як повідомляв УНІАН, цього року випускники українських шкіл, які перебувають за межами України, зможуть взяти участь у складанні національного мультипредметного тесту.

Вступне випробування для охочих здобути вищу освіту у форматі НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть до вишів дистанційно без складання НМТ.

Нагадаємо, що на думку експертів, цьогоріч мультитест буде найжорсткішим за всі 15 років оцінювання.

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