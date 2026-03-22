Епіфаній розкрив останнє пророцтво патріарха Філарета

Попри тяжкий стан, 97-річний ієрарх передбачив день свого прощання у Володимирському соборі.

У неділю, 22 березня 2026 року, під час чину похорону у Володимирському кафедральному соборі, Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній поділився спогадами про останню зустріч із новопреставленим Патріархом Філаретом, пише Главком.

За словами Епіфанія, під час останніх відвідин Філарета у лікарні старець, незважаючи на важкий стан, передбачив, що наступної неділі обов’язково буде у Володимирському соборі. Священнослужителі сприйняли ці слова скептично через критичний стан 97-річного ієрарха.

Проте пророцтво справдилося: тіло Патріарха прибуло до собору саме в неділю, де він понад 60 років звершував своє служіння, для проведення похоронного чину.

Відео дня

"Він сказав, що буде тут у неділю – і він тут, з нами у молитві", – зазначив Митрополит Епіфаній, підкресливши духовну силу спочилого.

Крім того, Епіфаній згадав приватні розмови з Патріархом, у яких вони часто обговорювали любов як основу віри. Завершуючи промову, Предстоятель наголосив на продовженні справи життя Філарета:

"Ми продовжимо молитву про перемогу правди і справедливий мир для України".

Смерть патріарха Філарета - головні новини

20 березня стало відомо про смерть почесного патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета. Він помер на 98-му році життя.

В березні Філарет був госпіталізований у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Як підкреслив предстоятель ПЦУ, завжди в пам'яті залишаться настанови Філарета про важливість підтримки єдності Української Церкви навколо Київського Престолу.

Цього ж дня до Свято-Михайлівського Златоверхого собору міста Києва ввечері доставили тіло покійного Святішого Патріарха Філарета. Прощання вірян з Філаретом розпочалося після 20-ї години. Обряд відспівування та поховання відбувся в неділю, 22 березня.

