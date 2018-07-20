Порошенку запропонували змінити офіційну назву Росії на Московію

Автор петиції вважає, що повернення Росії її історичної назви Московія сприятиме відновленню історичної свідомості українського народу.

Петру Порошенку запропонували змінити офіційну назву Росії в українській мові на Московія.

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автор петиції вважає, що повернення Росії її історичної назви Московія "сприятиме відновленню історичної свідомості українського народу та підкреслить для українців фальшивість претензій росіян на тривалість їх історію від часів Русі".

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"Наші предки багато століть тому краще від нас розуміли хто живе на північному-сході, а тому правильніше називали сусідів", - йдеться в тексті петиції..

Петиція була опублікована 3 липня і за понад два тижні набрала 174 голоси з 25 тисяч, необхідних для того, щоб Петро Порошенко її розглянув. До кінця голосування залишилося 76 днів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року нардепи від Радикальної партії Андрій Лозовой та Оксана Корчинська подали до Верховної Ради проект закону 2276а, яким пропонується заборонити всім державним органам вживати назву нинішньої Російської Федерації "Росія", натомість вимагаючи повернути історичну назву - "Московія".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що назва "Русь" та похідна від неї "Росія" є загальновизнаною назвою нинішньої України.