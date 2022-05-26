У сусідню державу не пускають, якщо використані дозволені 90 днів перебування в країні без візи.

Українці почали скаржитися в мережі, що не можуть повторно в'їхати в Польщу по біометричному паспорту. Їх не пускають, якщо використані всі 90 днів перебування в країні без візи.

Як повідомляє ТСН у своєму дослідженні, за добу 24 травня в Україну з Польщі повернулася 31 тисяча громадян. При цьому в сусідній країні перебуває майже 1,6 мільйона українців.

Щоб допомогти жителям України під час війни, в Польщі підписали спецуставу. Цей документ дозволяє громадянам, які приїхали до Польщі після 24 лютого, отримувати матеріальну допомогу, влаштовуватися на роботу, безкоштовно їздити в громадському транспорті, користуватися медичними послугами і віддавати дітей в школи і садки. Але головне, що спецустава передбачає можливість залишатися на території Польщі протягом 18 місяців з моменту початку війни, тобто до 24 серпня 2023 року.

Поверненню до Польщі після виїзду в документі присвячений окремий пункт. Українці можуть повторно в'їхати в країну, якщо залишали її на термін не більше 30 днів. Тільки після закінчення зазначеного періоду громадянин України втрачає право на 18-місячний період перебування в Польщі та інші пільги.

Проблема повторного повернення до Польщі

Зараз в українців, які виїхали до Польщі в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, закінчується 90-денний період перебування в країні за біометричним паспортом. Люди почали цікавитися у прикордонників, чи можна поїхати додому, а потім повернутися, згідно з прописаним у спецуставі правилом.

На це українці отримали невтішну відповідь. Прикордонники заявили, що можливість виїжджати на період до 30 днів, а потім назад повертатися до Польщі діяла тільки протягом 90-денного терміну, передбаченого біометрією. Якщо виїхати пізніше, то доведеться чекати три місяці або оформляти візу.

Коментарі прес-служби прикордонників Польщі

Українці зверталися за роз'ясненнями до польських прикордонників щодо повторного в'їзду. У відповіді їм пояснили, що 30-денний період, який прописаний в спецуставі дійсно не діє по закінченню безвізового періоду.

"Так само, зареєстрований номер PESEL дає право перебувати в Польщі протягом 18 місяців, однак він не замінює візу чи карту проживання, чи біометричні дані. Це не дає права їздити в інші країни, оскільки біометричні дані вже вичерпані. Якщо хтось вичерпав усі біометричні дані в Польщі протягом 90 днів, він повинен зачекати 90 днів за межами Шенгену, щоб знову в’їхати до Польщі на основі біометричних даних у безвізовому режимі, або повинен отримати національну візу типу D", — сказано у відповіді польських прикордонників, яку надсилали українцям до 24 травня.

Проте вже 26 травня Якуб Дудзяк, прес-секретар офісу у справах іноземців дав наступний коментар Ukrayina.pl: "Підтверджую, що легальне перебування в Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року стосується тих осіб, які заявили про намір залишитися в нашій країні. Виїзд громадянина України з території Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє його цього права".

А поручитель Прикордонної Служби, керівник прес-групи Головного командувача прикордонною службою Анна Михальська уточнила, що мова йде саме про одну поїздку на термін понад місяць.

Пояснення фахівців

Юрист Василь Ільницький стверджує, що спецустава повинна працювати. Якщо в українця не прострочений біометричний паспорт, але використані всі 90 днів безвізового режиму, то його повинні пропустити на кордоні.

Такої ж думки дотримується юрист Аннета Садовська: "Діє спецустава і не потрібно сидіти [вдома] 90 днів. Ви заїхали під час війни. Тому, не переживайте, їдьте спокійно і спокійно вас пропустять назад. Навіть дівчата, які виїжджали, написали, що діє спецустава".

У польських консулатах дають аналогічне пояснення. Якщо українці легально в'їхали в Польщу після 24 лютого, то вони можуть залишати країну на термін до 30 днів і повертатися, згідно спецуставі.

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