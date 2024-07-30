Йдеться за "Буфет", пʼять пляжних зон на Ланжероні, "Чайку" та "Андерхіл".

В Одесі, попри війну, триває оздоровчий сезон та зараз влада заявила про офіційне отримання дозволу на роботу восьми пляжних ділянок.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, зони для оздоровлення та купання у регіоні поступово доповнюються. Зокрема, йдеться за вісім додаткових офіційно відкритих пляжних ділянок в Одесі.

Це зони, які обслуговуються (взяті в оренду) підприємцями, що надають так звані пляжні послуги (шезлонги, місця з балдахінами, парасольки тощо). Там багато ресторанів, кафе, барів, магазинів, є готелі.

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За даними ОВА, йдеться за "Буфет" на Малому Фонтані, пʼять пляжних зон на Ланжероні, пляж "Чайка" - на Великому Фонтані та "Андерхіл" - центральна частина міста.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Одесі під час наради обговорили можливість проведення у місті оздоровчого сезону, зокрема надання послуг в прибережній зоні. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, влада планує відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.

8 червня у місті почали офіційно відкривати пляжі - першим став "Калетон", згодом, 11 липня, стало відомо, що дозволи отримали "Ітака", "Ібіца", "Зебра", "Паблік" та "Гранд Петін".

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