Не та сума, яка вправить мізки: омбудсмен хоче збільшити штрафи щодо мовного закону

Ініціюється внесення змін до законодавства в частині відповідальності юридичних осіб - збільшення штрафів у два-три рази.

Штрафи за порушення мовного законодавства потрібно підвищити, адже "3400 або навіть 5800 - це не та сума, яка вправить мізки".

Таку заяву зробила Олена Івановська, уповноважена із захисту державної мови у випуску "Рандеву" з Яніною Соколовою. Вона зауважила, що у 2025 році було на 26% більше заходів державного контролю, ніж у 2024-му. Уповноважена пов’язала це з тим, що "співгромадяни стали менш толерантними до порушення їхніх мовних прав". За два місяці 2026 року проведено вже 100 державних контролів.

Стосовно розмірів штрафів, які варіювалися від 1 700 грн до 11 тис. 900 грн, Івановська зауважила, що законодавство було покликане "не карати, а здійснювати просвітницьку і заохочувальну місію".

Вона підкреслила, що є різні типи порушників. "Якщо до одних можна застосувати попередження як перший крок і впродовж 30 днів порушник може виправити ситуацію, то є такі порушники, які це роблять свідомо, системно. І, звісно, такий штраф 3400 або навіть 5800 - це не та сума, яка вправить мізки і примусить дотримуватися закону, і стати законослухняним", - наголосила омбудсменка.

Через це, додала вона, ініціюється внесення змін до чинного законодавства в частині відповідальності юридичних осіб - збільшення штрафів у 2-3 рази.

"Якщо не працює превенція тих штрафів, які на сьогоднішній момент є, то треба йти на підвищення. Я думаю, ми маємо досягнути серйозної точки, яка стане невідворотною і люди стануть законослухняними".

Мовні вимоги до б'юті-блогерів та тарологів

Як повідомляв УНІАН, Івановська вимагає від користувачів Instagram, Facebook, Telegram, TikTok та YouTube, зокрема, майстрів б'юті-сфери, тарологів, блогерів та інших фізичних осіб-підприємців, які просувають свої послуги в соцмережах, вести свої сторінки українською мовою.

За її словами, якщо сторінка використовується для роботи або просування послуг, то вона підпадає під вимоги мовного законодавства.

Вас також можуть зацікавити новини: