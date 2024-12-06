За словами посла, у Чехії видача паспортів біженцям-чоловікам призовного віку відновилась.

Ніхто не повертатиме примусово 18-річних хлопців в Україну для проходження військово-лікарської комісії та взяття на військовий облік. Про це сказав новопризначений посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи проблему з отриманням за кордоном паспортів українських чоловіків, які досягли 18 років вже перебуваючи за межами України.

Наразі вони не можуть отримати закордонний паспорт, не ставши на військовий облік, а щоб стати на облік їм треба повернутися в Україну та пройти ВЛК.

"Я знаю про цю проблему і знаю, що Міністерство оборони України зараз її аналізує ретельно і, очевидно, будуть прийняті відповідні рішення стосовно такої категорії громадян", - зазначив Зварич.

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Він підкреслив, що станом на зараз немає іншого виходу, як просто дотримуватись чинного законодавства й оновлювати свої дані в ТЦК.

"Ми в рамках своїх функцій приймаємо заявки на отримання паспортів, перевіряючи наявність оновлених даних в Резерв+ й готові допомагати громадянам України це зробити відповідно до законодавства. Звісно, примусово ніхто їх повертати не збирається. Це є вибір кожного громадянина", - сказав посол.

Зварич запевнив, що загалом же видача паспортів біженцям-чоловікам призовного віку у Чехії після проблем, що були навесні цього року, вже відновилась і цей процес відбувається в нормальному режимі.

"Якщо говоримо про посольство, оскільки ДП "Документ" не є складовим підрозділом посольства, то ми видаємо паспорти без проблем. Єдина законодавча вимога, яка стосується всіх, це для осіб призовного віку, одним з документів, що мають надати для отримання паспорта, повинні бути підтверджені актуальні облікові дані в ТЦК. Тобто мобільний застосунок "Резерв+" має бути актуалізований", - уточнив він.

В інтерв’ю дипломат також сказав, що українці приносять багато в чеське суспільство і в тому числі в бюджет чеської держави.

"Ми зараз бачили цифри про те, що в першому півріччі цього року від податків, які сплачують українці, що працюють в Чехії, чеський бюджет отримує значно більше, аніж видає на соціальну допомогу. А це різниця 5,7 мільярда крон (приблизно 9,6 мільярда гривень). Це не така маленька сума", - підкреслив Зварич.

За його словами, ця тенденція продовжується постійно.

"Українці - працьовитий народ. Українці намагаються знайти собі тут належне місце для самовдосконалення. І знову ж таки не забуваємо про те, що ми, як українська держава, чекаємо, що ці українці, здобувши певний досвід тут, повернуться в Україну", - додав він.

Виїзд українських студентів за кордон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна хоче спростити виїзд за кордон чоловікам до 24 років, які навчаються за межами країни. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко. За його словами, для українських чоловіків 18-24 років, які навчаються за кордоном, розробляють законопроєкт, що дозволить їм вільно перетинати кордон та вирішить проблему з паспортами та військовим обліком.

Він сказав про це коментуючи інформацію в ЗМІ, що українські паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту.

Зазначалось, що мова йде і про тих, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг фізично стати на облік у ТЦК.

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