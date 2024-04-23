Мова йде про заступника директора захопленої атомної електростанції Едуарда Атакіщева та його підлеглого – головного інженера Андрія Горбунова.

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на двох громадян РФ, які організували від’єднання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) від єдиної енергосистеми нашої держави.

Як повідомив прес-центр СБУ, мова йде про заступника директора захопленої ЗАЕС Едуарда Атакіщева та його підлеглого – головного інженера Андрія Горбунова.

За даними слідства, до "призначення" росіяни працювали на Ростовській АЕС. Звідти вони прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України і на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу Запорізької АЕС.

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Зазначається, що там зловмисники займалися "інтегруванням" енергооб’єкта до структури "Росатома" та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи РФ.

В спецслужбі поінформували, що також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати "контракти" з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови – погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ("порушення законів та звичаїв війни"); ⁠ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ("підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб"). Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Ситуація навколо Запорізької АЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських загарбників від початку березня 2022 року. Через дії окупантів за два роки станція пережила кілька повних знеструмлень.

В квітні усі шість енергоблоків тимчасово окупованої ЗАЕС вперше з 2022 року переведено у стан холодного зупину. Це сталося після того, як четвертий енергоблок було переведено в цей стан.

У МАГАТЕ заявили, що на цей крок було вирішено піти після того, як у окупованому місті Енергодар Запорізької області, де проживає більшість персоналу захопленої росіянами станції, завершився опалювальний сезон.

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