Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на двох громадян РФ, які організували від’єднання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) від єдиної енергосистеми нашої держави.
Як повідомив прес-центр СБУ, мова йде про заступника директора захопленої ЗАЕС Едуарда Атакіщева та його підлеглого – головного інженера Андрія Горбунова.
За даними слідства, до "призначення" росіяни працювали на Ростовській АЕС. Звідти вони прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України і на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу Запорізької АЕС.
Зазначається, що там зловмисники займалися "інтегруванням" енергооб’єкта до структури "Росатома" та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи РФ.
В спецслужбі поінформували, що також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати "контракти" з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови – погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів РФ.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ("порушення законів та звичаїв війни"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ("підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб"). Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Ситуація навколо Запорізької АЕС
Запорізька АЕС перебуває під контролем російських загарбників від початку березня 2022 року. Через дії окупантів за два роки станція пережила кілька повних знеструмлень.
В квітні усі шість енергоблоків тимчасово окупованої ЗАЕС вперше з 2022 року переведено у стан холодного зупину. Це сталося після того, як четвертий енергоблок було переведено в цей стан.
У МАГАТЕ заявили, що на цей крок було вирішено піти після того, як у окупованому місті Енергодар Запорізької області, де проживає більшість персоналу захопленої росіянами станції, завершився опалювальний сезон.