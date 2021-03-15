Василь Воскобойников вважає, що нелегально працюючий за кордоном українець може стати жертвою торгівлі людьми і бути насильно примушений до праці.

Українці в пошуках заробітку за кордоном можуть втратити до 1,5 тис. доларів через шахраїв, які обіцяють легально працевлаштувати за кордоном, але потім просто зникають.

Про це в коментарі УНІАН сказав президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойников, говорячи про ризики неофіційних заробітків в Європі.

"Головний ризик - втратити свої гроші і не поїхати на роботу. Тому що більшість шахраїв бере гроші за свої послуги заздалегідь, а потім, коли збирається критична маса людей, які вимагають відправки на роботу, вони зникають, вимикають телефони і змінюють адреси офісів. Суми, які люди втрачають, можуть досягати від 300 до 1500 доларів США», - сказав він.

За його словами, людина, яка працює нелегально за кордоном, фактично добровільно позбавляє себе більшості прав, які передбачені для тих, хто працює офіційно.

"Нелегалу можуть не заплатити гроші за роботу і депортувати додому із забороною на в'їзд до країн ЄС до 5 років. У разі отримання травми на виробництві або хвороби, цій людині доведеться або викласти великі гроші за лікування (яких часто просто немає), або їхати додому і там лікуватися", - сказав він.

Експерт розповів, що нещодавно в Польщі стався випадок, коли нелегальний український працівник наклав на себе руки в лікарні, оскільки йому виставили рахунок за лікування, а грошей у людини не було.

Воскобойников вважає, що нелегально працюючий за кордоном українець може стати жертвою торгівлі людьми і бути насильно примушений до праці.

"Звичайно, людина, яка знає, що порушує закони країни перебування, тому що знаходиться і працює там нелегально, піддається ризику стати жертвою, в тому числі, торгівлі людьми. Подібні люди довіряють незрозумілим особистостям, часто з числа земляків, тому що не знають мови і бояться зустрічі з місцевими правоохоронцями і покарання. Їх можна використовувати "наосліп" або примушувати до роботи погрозами, як часто і відбувається", - додав експерт.

Воскобойников висловив надію, що законопроект «Про захист трудових мігрантів і боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон» завдасть нищівного удару по шахраям, які обманюють при працевлаштуванні.

Як повідомляв УНІАН, обмеження в деяких галузях економіки, які діють в Європі через пандемію коронавірусу, істотно скоротили попит на низькокваліфіковану робочу силу, в тому числі з України. Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій нелегально працюючих українців.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати виконаної роботи. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Крім того, у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

Також існують випадки, коли українців, які виїжджали за кордон на нелегальну роботу, не тільки депортували, а й забирали зароблені гроші при поверненні додому.

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Автор: УНІАН