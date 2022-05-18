У прокуратурі не виключили ризиків в ухваленні рішень керівництвом цих підприємств на шкоду держбезпеці України.

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 20 вантажівок "МАЗ" та корпоративні права двох підприємств, пов'язаних з урядом Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що в місті Києві здійснюють свою діяльність два підприємства - ДП "АвтоМАЗ Україна" та ТОВ "З іноземними інвестиціями "Торговий дім "МАЗ-Україна", кінцевими бенефіціарними власниками долі яких є державна структура, підконтрольна уряду РБ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом вказаних підприємств на шкоду державній безпеці України", - мовиться у дописі.

Так, під час слідства, розпочатого за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, на згаданих підприємствах проведено обшуки, у ході яких було вилучено 20 вантажівок марки "МАЗ" на загальну суму понад 20 млн грн.

Наразі за клопотанням прокуратури вантажівки та корпоративні права цих товариств було арештовано та передано в управління АРМА. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше повідомлялося, що на закритому французькому заводі Renault у Москві збираються випускати автомобілі під "історичним брендом" "Москвич".

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