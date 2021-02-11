Користувачі в коментарях критикують роботу міських служб.

У Києві через величезний провал на дорозі перекрили вулицю Петропавлівську.

Відео провалу опубліковано на Facebook-сторінці пабліку «Київ оперативний».

«На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом», – йдеться у підписі до відео.

Реакція у мережі

Читайте такожУ Харкові на ринку обвалився асфальт (відео)Користувачі в коментарях критикують роботу міських служб:

«Якби дороги робили нормально, такого б не сталося! Менше красти потрібно», «То дорога в пекло для міських служб і автодору», «Там нещодавно вже рили та ремонтували, мабуть, через ж*пу зробили», «З розлому Віталі не видно?».

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Автор: Катерина Шварц