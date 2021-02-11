У Києві через величезний провал на дорозі перекрили вулицю Петропавлівську.
Відео провалу опубліковано на Facebook-сторінці пабліку «Київ оперативний».
«На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом», – йдеться у підписі до відео.
Реакція у мережі
Читайте такожУ Харкові на ринку обвалився асфальт (відео)Користувачі в коментарях критикують роботу міських служб:
«Якби дороги робили нормально, такого б не сталося! Менше красти потрібно», «То дорога в пекло для міських служб і автодору», «Там нещодавно вже рили та ремонтували, мабуть, через ж*пу зробили», «З розлому Віталі не видно?».
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