Парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем – 25 грудня.
Читайте такожЕпіфаній оцінив імовірність переходу ПЦУ на святкування Різдва 25 грудняПро це повідомляє "Релігійно-інформаційна служба України".
Буковинці припускають, що вони будуть першою в Україні парафією УГКЦ, яка робить такий крок у відзначенні Різдва за григоріанським календарем.
За словами настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Василя Гасинця, парафіяни ще минулого року підходили до нього з ініціативою святкування Різдва за новим стилем.
"Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян. Як на мене, 25-го грудня – це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії", - сказав він.
Василь відзначив, що 7 січня у церкві теж буде Різдвяна служба.
"Люди мають звикати поступово, до того ж старшим людям зміна дати Різдва дається не так просто, як людям молодшим. Але починаючи з цього року, акцент робитимемо на 25 грудня", - повідомив він.
Відзначається, що раніше патріарх Української греко-католицької церкви Святослав висловив думку, що ініціатива святкування Різдва за новим стилем має виходити передусім від мирян.
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