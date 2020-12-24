Буковинці припускають, що вони будуть першою в Україні парафією УГКЦ, яка робить такий крок.

Парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем – 25 грудня.

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Буковинці припускають, що вони будуть першою в Україні парафією УГКЦ, яка робить такий крок у відзначенні Різдва за григоріанським календарем.

За словами настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Василя Гасинця, парафіяни ще минулого року підходили до нього з ініціативою святкування Різдва за новим стилем.

"Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян. Як на мене, 25-го грудня – це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії", - сказав він.

Василь відзначив, що 7 січня у церкві теж буде Різдвяна служба.

"Люди мають звикати поступово, до того ж старшим людям зміна дати Різдва дається не так просто, як людям молодшим. Але починаючи з цього року, акцент робитимемо на 25 грудня", - повідомив він.

Відзначається, що раніше патріарх Української греко-католицької церкви Святослав висловив думку, що ініціатива святкування Різдва за новим стилем має виходити передусім від мирян.

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Автор: Людмила Жерновська