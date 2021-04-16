Директор школи підтверджує конфлікт вчителя з учнями, але заперечує, що дітей змусили роздягатися.

У Луцькій у школі №15 спалахнув скандал після того, як учениці поскаржилися на знущання з боку вчителя.

Відповідне повідомлення з'явилося в Instagram-пабліку "For Луцьк".

Дівчатка-підлітки 13-14 років стверджують, що вчителька математики Лілія Володимирівна Волога нібито змусила їх у класі роздягнутися до спідньої білизни, щоб обшукати в пошуках вейпа.

"На перерві у мене в класі парили (електронні сигарети - ред.), і тут заходить вчителька і побачила пар, почала кричати, обзиватися... Я їй сказала, у мене нічого немає. Потім вона всіх вигнала, і залишила мене і двох однокласниць, і говорила роздягатися до трусів і ліфчика, потім роззуватися... (це зробили), тому що вона змушувала, довела до істерики", - наводяться слова однієї зі школярок.

Також стверджується, що після інциденту в бік дівчаток "летить купа погроз з боку дирекції школи".

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Крім цього наводяться цитати з розповідей інших учнів про її "знущання" - мовляв, нібито вчителька витирала ганчіркою для дошки макіяж з обличчя школярки в її день народження, змушувала роздягатися інших дітей, била учнів, а також ображала і навмисне занижувала оцінки.

Крім цього, вчительку звинувачують у вживанні алкоголю під час робочого дня на території школи.

Також в Instagram "For Луцьк" стверджується, що "дирекція і батьківський комітет закривають на це очі".

Крім того, в інтернеті опублікували відео, як вчителька в 2017 році била школяра в коридорі привселюдно.

Як пише луцьке видання "Конкурент", директор школи Олег Гребенюк визнає, що конфлікт у вчителя з цими трьома ученицями був, але інформацію про те, що дітей змусили роздягатися, він не підтвердив.

Від інших коментарів щодо скандальної ситуації директор школи відмовився.

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Автор: Олександр Топчій