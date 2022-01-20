Онлайн-заняття запроваджують на два тижні, починаючи з 21 січня.

Через зростання рівня захворюваності на COVID-19 усі школи Чернівецької області з 21 січня перейдуть на дистанційну форму навчання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, відповідне рішення сьогодні ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС.

"Онлайн-заняття запроваджують на два тижні", - повідомили в ОДА.

Як зазначили в прес-службі, такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.

Чернівецька область наразі відповідає показникам "помаранчевої" зони карантинних обмежень.

Читайте такожВ Україні за добу різко збільшилась кількість хворих на коронавірус, помер 131 пацієнтУпродовж минулої доби, 19 січня, медики виявили 694 нові випадки COVID-19. Це найбільший добовий показник зростання хвороби в регіоні від початку року.

Востаннє такі показники в області фіксувалися у жовтні 2021 року, коли був пік захворюваності на коронавірус.

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