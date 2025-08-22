Скандал з топпосадовцем НАБУ і зв'язками з РФ: СБУ показала нові докази

В ході слідства знайшли навіть листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

Служба безпеки України опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Як зазначається у повідомленні СБУ в Telegram, йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в Росію (республіка Дагестан).

Раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію знайдено у телефоні підозрюваного.

Зокрема, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Як інформує Служба безпеки, також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

У процесі аналізу вмісту телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного Бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдене у самого високопосадовця НАБУ.

Окрім того, слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв’язку з громадянами РФ, мешканцями Дагестану, а у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав РФ.

Також, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який за даними слідства пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ. Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування біглого нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "ДНР".

В СБУ нагадали, що високопосадовцю НАБУ та його батьку повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вони перебувають під вартою.

Наголошується, що вказане кримінальне провадження стосується лише окремого співробітника антикорупційного Бюро і фактів його співпраці з країною-агресором та жодним чином не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому.

Як повідомляв УНІАН, СБУ провела нещодавно спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Відбувалася серія обшуків у різних регіонах України.

"Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів", - зазначило обізнане джерело в коментарі УНІАН.

Пізніше в СБУ офіційно повідомили про "викриття на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова". Його затримали. Зазначалось, що "цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".

Крім того, перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

