У 2021 році випускники зможуть здати максимум 5 предметів.

Для випускників 9 та 11 класів школи наприкінці травня настає відповідальний період складання іспитів для вступу до вищого навчального закладу. У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з деякими змінами. Тестування проводитиметься з 21 травня по 15 червня.

Які предмети можна здати на ЗНО-2021

У 2021 році випускники шкіл зможуть складати ЗНО з 5 предметів. Тестування проводитиметься з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов. ЗНО з української мови є єдиним обов'язковим для складання.

Читайте такожКоли літні канікули в школах в 2021 році: названо дати в різних містахЦього року вперше проведуть окремий іспит з української мови. Учні, які вступають не на гуманітарну спеціальність, зможуть скласти іспит тільки з української мови. А майбутні гуманітарії повинні складати подвійний іспит - з мови та літератури.

ДПА цього року буде проведено у формі ЗНО. Обов'язковими предметами для ДПА є українська мова, математика, Історія України або іноземна мова та четвертий предмет на вибір учня. Оцінка результатів ЗНО проводиться за 200-бальною шкалою, А ДПА - 12-бальною.

Графік основної сесії ЗНО-2021

21 травня - хімія;

24 травня - іспанська, німецька, французька мови;

25 травня - англійська мова;

28 травня - математика;

1 червня - українська мова/українська мова та література;

4 червня - історія України;

7 червня - фізика;

10 червня - біології;

15 червня - географія.

Інформація про результати з'явиться в особистих кабінетах учасників до 30 Червня.

Особливості завдань з різних предметів

ЗНО з української мови триватиме 150 хвилин. У сертифікаційній роботі буде 39 тестових завдань і твір. Іспит з української мові та літератури складатиметься з 63 тестових завдань, з яких 24 - з літератури та 39 - з української мови, а також з 4 письмових завдань з української мови.

ЗНО з математики триватиме 150 хвилин і міститиме 28 завдань у непрофільному іспиті. Для учнів, які здають предмет на поглибленому рівні, тестування триватиме 210 хвилин і міститиме 34 завдання.

Робота по історії України містить 46 тестових питань з однією правильною відповіддю, 10 - на встановлення відповідності, і 4 тестових з вибором трьох відповідей. На виконання дається 150 хвилин.

Іспити з іноземних мов складатимуться з 16 завдань з аудіювання, 22 - з читання, і 20 завдань на використання мови, а також з твору. Тривалість іспиту становить 150 хвилин.

ЗНО з фізики містить 20 тестових завдань, 4 завдання на встановлення відповідності та 14 з відкритою формою та короткою відповіддю. Іспит триває 180 хвилин.

На виконання ЗНО з хімії дається 150 хвилин. З 52 завдань 38 є тестовими і 14 - завданнями з короткою відповіддю.

Іспит з географії містить 54 тестових завдання і триває 150 хвилин.

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Автор: Катерина Пулатова