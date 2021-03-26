Майже половина (43%) українців не підтримують протестні акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка; 23% підтримують, але не хочуть брати у них участь; 4% і підтримують, і готові брати участь; байдуже до них ставляться 21% опитаних.
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
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Також 74% респондентів чули про акцію на підтримку Стерненка, у ході якої було пошкоджено будівлю Офісу президента (34% – багато, 40% – щось чули). Чверть нічого не знають про це. Підтримали дії протестувальників лише 14%, не підтримали – 70%.
65% опитаних вважають, що потрібно учасників акції, які пошкодили будівлю ОП, примусити прибрати або ж сплатити компенсацію за завдані збитки. 20% взагалі висловились за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув’язнення. Лише 9% вважають, що не варто на це реагувати.
Як зауважують соціологи, за три тижні зросла кількість тих, хто не підтримує подібні акції.
Як проводилося опитування
Опитування проводилося 23-24 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. В дослідженні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.
Акції на підтримку Стерненка: що сталося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.
- Учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою.
- По завершенню акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції – лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
- Пізніше про підозру повідомили ще й одному з учасників руху "Гонор" Олексію Білковському.
- 24 березня правоохоронці вручили підозри ще двом учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під будівлею Офісу президента.
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