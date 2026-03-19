Студентів треба терміново повертати в аудиторії: депутат назвав причину

Питання з електропостачанням можна вирішити для тих університетів, які повернуться до офлайн-навчання.

В Україні великі проблеми з навчанням у вищих навчальних закладах. Усіх студентів треба повертати в аудиторії для продовження навчання. Про це народний депутат України фракція "Слуга народу" Сергій Нагорняк сказав в етері кананалу Київ24.

"Щодо університетів, я вважаю, що у нас величезні проблеми, і проблеми не лише з електропостачанням. Треба терміново повертати студентів на офлайн-навчання до наших українських університетів. Абсолютно до всіх – до університету Шевченка, до будівельних, до авіаційних", - наголосив Нагорняк.

Він вважає, що з 2021 року, коли вперше через пандемію коронавірусу була запроваджена онлайн-форма навчання, а потім на ситуацію вплинула ще й війна, усі у вищих навчальних закладах розслабилися - не лише студенти, а й викладачі. Багато молоді виїхали в інші країни.

"Сьогодні ми маємо величезний брак молоді на зарахування. І повернути їх на онлайн або на змішане навчання неможливо. Студентів треба повертати на офлайн-навчання", - додав він.

На його думку, питання з електропостачанням можна вирішити для тих університетів, які повернуть студентів на навчання в аудиторіях.

"Якщо не буде студентів, то цей університет не буде в пріоритеті для держави, уряду, щоб вони про нього потурбувалися", - сказав Нагорняк.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зростуть стипендії для студентів. Отримувати їх тепер зможуть і здобувачі освіти з приватних університетів. Зокрема, академічні стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4 тис грн.

Водночас, стипендія курсантів вищих військових навчальних закладів на першому курсі становить близько 10 тисяч гривень на місяць і може підвищуватися до понад 22 тисяч гривень залежно від курсу, соціального статусу та успішності у навчанні.

