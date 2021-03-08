Павло Вовк вважає за потрібне ввести відповідальність за огульну публічну критику суддівських рішень.

Особливості призначення на посаду судді не дозволяють зараз швидко заповнювати вакансії, що призводить до "кадрового голоду" і обмежує права громадян на доступ до правосуддя.

Вирішити цю проблему голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк пропонує в рамках судової реформи, концепцію якої він представив у статті для Судово-юридичної газети.

«Було б доречним спростити процедуру призначення на посаду судді, передавши такі повноваження від Президента України та ВККС у Вищу раду правосуддя, забезпечити дієву можливість повернення судді у відставці до роботи; надати судді можливість здійснювати правосуддя без обмеження за віком 65 років (довічно), а для суддів Верховного Суду забезпечити збереження поточних гарантій статусу і почесне найменування «Суддя Верховного Суду» при переводі в будь-який інший суд із збереженням всіх гарантій, щоб уникнути суперечок», - запропонував Вовк.

Крім того, він вважає за потрібне ввести відповідальність за огульну публічну критику суддівських рішень. "Без скасування зайвої публічності в дисциплінарних процедурах і широкої можливості подачі скарг на суддів із боку будь-кого, чиї права не порушені, ми жодної нормальної системи судоустрою не побудуємо. Більшість того, що нам нав'язують зовнішні гравці, в розвинених країнах не застосовується, а нас використовують як експериментальну лабораторію", - вважає суддя. Відзначимо, що, крім іншого, його концепція судової реформи передбачає також вибори мирових суддів і створення нового Верховного Суду, який виконуватиме, в тому числі, і функції Конституційного Суду. Крім того, Павло Вовк пропонує створити окремий суд для інвесторів, суддями в якому зможуть стати і іноземці. Також він виступає за істотне розширення прав суддівського самоврядування. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до парламенту цілий пакет законопроектів, що пропонують реформу судової системи. Один з них стосується Окружного адмінсуду Києва. Глава держави пропонує забрати у Окружного адмінсуду практично всі справи, пов'язані з рішеннями центральних органів влади і передати їх Верховному суду. У зв'язку з цим глава Верховного суду Валентина Данішевська закликає розглянути кілька альтернатив до законопроекту про ОАСК. За словами Данішевської, діалог з авторами законодавчої ініціативи і з парламентським комітетом з цього питання вже розпочато.

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Автор: УНІАН