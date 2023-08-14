Наразі відомо, що за допомогою судді відчужено майже 100 га земель вартістю понад 2 мільйона гривень.

Повідомлено про підозру судді Чуднівського районного суду Житомирської області, який брав участь у незаконних оборудках із землею.

Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань, за його рішеннями відчужено майже 94 гектари землі, збитки державі перевищують 2 мільйона гривень.

Так, у липні цього року ДБР спільно з СБУ викрило злочинну групу, до якої входили правоохоронець, суддя, директор та юрист приватного аграрного підприємства. Юрист підприємства підшукував невитребувані у приватну власність землі та з’ясовував анкетні дані власників цих земельних ділянок. Підставні особи зверталися до суду із заявами про витребування права власності на землі, вказуючи у своїх заявах неправдиві відомості щодо спадку на землі або інші підстави для її отримання.

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"Суддя виносив рішення на користь учасників схеми. Після одержання необхідних документів підставні особи передавали землі у власність директора або самого підприємства, або віддавалися йому у довготривалу оренду. Суддя заносив ці рішення в систему державного реєстру судових рішень та забезпечував подальшу реєстрацію права власності на непричетних людей", - інформують у ДБР.

Зазначається, що таким чином впродовж кількох місяців зловмисники заволоділи 32 земельними ділянками площею понад 94 га на території Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної громад Житомирщини.

Судді інкриміновано пособництво у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, та службовому підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України). Іншим учасникам схеми раніше повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Своєю чергою в Офісі генпрокурора повідомили, що наразі вирішується питання щодо обрання судді запобіжного заходу.

На незаконно набуті у власність земельні ділянки накладено арешт. Обласна прокуратура оскаржила усі постановлені суддею рішення в апеляційній інстанції.

Заволодіння земельними ділянками - інші новини

Нагадаємо, у травні у ДБР інформували, що викрили багаторівневу схему із незаконного заволодіння 75 земельними ділянками у Києві вартістю понад 100 млн гривень. Зазначалось, що землі територіальної громади незаконно переоформлювалися на підставних осіб.

Фігуранти підбирали вільні земельні ділянки та підробляли технічну документацію. Вони фіктивно вказували про нібито наявність вже побудованих на ділянках будинків, що дозволяло легалізувати оборудку. За сприяння "кишенькових" нотаріусів, ділки вносили неправдиві відомості до державних реєстрів.

Через протиправну схему зловмисники мали намір вивести із власності територіальної громади 75 земельних ділянок загальною площею близько 7,5 га. Судом було накладено арешт на вказані земельні ділянки.

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