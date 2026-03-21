Архієпископ Сумський Никодим став новим патріархом УПЦ КП

У засіданні та голосуванні за нового патріарха взяли участь архієреї УПЦ КП як в Україні, так і за кордоном.

Семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату наступного дня після смерті патріарха Філарета повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн. Про це йдеться у відео, яке опублікував новий архієпископ, а також в спільній заяві архієреїв Української Православної Церкви.

Зазначається, що "акт про обрання патріарха Київського і всієї Руси-України предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату" було оголошено на "позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП", яке відбулося ввечері 20 березня і зранку 21 березня.

За словами архієпископа Никодима, у засіданні та голосуванні взяли участь архієреї УПЦ КП як в Україні, так і за кордоном. Водночас архієреї за кордоном брали участь у засіданні в онлайн-форматі.

Також архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл зачитав акт про обрання "нового предстоятеля УПЦ КП".

"Присутні, які брали участь у голосуванні: митрополит Білгородський і Обоянський, екзарх Всеросійський Іоасаф; митрополит Фалештський, екзарх Молдови Філарет; архієпископ Білоцерківський Андрій; архієпископ Сумський Никодим; архієпископ Дніпровський Даниїл; єпископ Одеський Никон; єпископ Херсонський Михаїл; єпископ Валуйський Петро. Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря). Архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП", - сказав архієпископ Даниїл.

Тому у голосуванні за нового патріарха УПЦ КП взяли участь 8 архієреїв, один з яких відмовився брати участь, а двоє голосували онлайн.

Згодом архієпископ Никодим, якого обрали новим главою УПЦ КП, поширив "спільну заяву архієреїв Української православної церкви Київського патріархату".

У цій заяві стверджується, що "керівництво ПЦУ силовим методом, безбожно, забрало тіло святійшого патріарха Філарета з лікарні та перевезло його до Михайлівського собору для відспівування". Після цього архієреїв УПЦ КП, які хотіли заочно відспівати Філарета та провести у Володимирському соборі засідання Архієрейського собору, "попросили залишити собор і почали погрожувати викликом поліції, арештами та застосуванням силових заходів до архієреїв".

За словами архієреїв, вони зберігають УПЦ КП "як незалежну духовну інституцію, без наміру входження до будь-яких інших церковних структур".

Смерть патріарха Філарета - що відомо

Як писав УНІАН, 20 березня стало відомо, що помер патріарх Філарет на 98-му році життя. У березні його було шпиталізовано у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета", - наголосив Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.

Також він закликав всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа.

Згодом повідомлялось, що проходить прощання з патріархом Філаретом. Заупокійну службу (літію) проводив очільник ПЦУ Епіфаній. За його словами, Філарета поховають у Володимирському кафедральному соборі.

