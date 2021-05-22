В цей час готують провести акцію близько 5 десятків прихильників ЛГБТ.

У Києві на Михайлівській площі відбувається акція прихильників традиційних цінностей під назвою «Молитва за звільнення ЛГБТ- людей від гріховної залежності».

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Як передає кореспондент УНІАН, її учасники біля пам’ятника княгині Ольги прочитали молитву. У своїй промовах вони виступали проти пропаганди трансгендеризму.

В цей час до учасників акції намагався підійти учасник акції на підтримку трансгендеризму. Чоловіку на вигляд 65 років. Він свистів у свисток та щось вигукував англійською мовою. Поліцейські попросили його повернутися до своїх однодумців.

Учасники акції на підтримку трансгендеризму розмістилися на Михайлівській площі за 50 м від пам’ятника княгині Ользі. Наразі їх вже – близько 5 десятків, серед них майже всі молодь віком до 30 років. Вони щільно оточені шеренгою правоохоронців.

До Михайлівської площі прийшли близько сотні учасників руху «Традиція і порядок».

Учасники акції наразі спускаються вулицею Трьохсвятительською до Європейської площі. Вони вигукують гасла: «Ні трансфобії», «Мій гендер – мій вибір», «Моє тіло – моє діло».

Колонна в щільному оточенні правоохоронців. За правоохоронцями йдуть прихильники сімейних цінностей.

Що відомо про подію

Марш проводять до другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Їхні противники проводять паралельну акцію під назвою «Молитва за звільнення ЛГБТ людей від гріховної залежності»

Центр Києва у зв'язку з кількома одночасними акціями посилили поліцією.

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Автор: Дмитро Хилюк