У Києві на Михайлівській площі відбувається акція прихильників традиційних цінностей під назвою «Молитва за звільнення ЛГБТ- людей від гріховної залежності».
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Як передає кореспондент УНІАН, її учасники біля пам’ятника княгині Ольги прочитали молитву. У своїй промовах вони виступали проти пропаганди трансгендеризму.
В цей час до учасників акції намагався підійти учасник акції на підтримку трансгендеризму. Чоловіку на вигляд 65 років. Він свистів у свисток та щось вигукував англійською мовою. Поліцейські попросили його повернутися до своїх однодумців.
Учасники акції на підтримку трансгендеризму розмістилися на Михайлівській площі за 50 м від пам’ятника княгині Ользі. Наразі їх вже – близько 5 десятків, серед них майже всі молодь віком до 30 років. Вони щільно оточені шеренгою правоохоронців.
До Михайлівської площі прийшли близько сотні учасників руху «Традиція і порядок».
Учасники акції наразі спускаються вулицею Трьохсвятительською до Європейської площі. Вони вигукують гасла: «Ні трансфобії», «Мій гендер – мій вибір», «Моє тіло – моє діло».
Колонна в щільному оточенні правоохоронців. За правоохоронцями йдуть прихильники сімейних цінностей.
Що відомо про подію
- Марш проводять до другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
- Їхні противники проводять паралельну акцію під назвою «Молитва за звільнення ЛГБТ людей від гріховної залежності»
- Центр Києва у зв'язку з кількома одночасними акціями посилили поліцією.
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