Метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики".

У четвер, 8 лютого, коли головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було офіційно звільнено, в одному з готелів Києва помітили високопоставлених німецьких генералів.

Видання Bild дізналось у Міноборони Німеччини, кого відправили в Україну. Там відповіли, що у Київ приїхали генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини, а також генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройер - один із головних воєначальників ФРН і довірена особа міністра оборони Німеччини.

Як зазначається, вони прибули до Києва таємно на запрошення Валерія Залужного. В Міністерстві оборони Німеччини розповіли, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики". Оглядач видання Гаген Мейр вважає, що візит може прискорити переговори щодо військової співпраці між країнами.

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Відставка Залужного - що відомо

8 лютого президент Володимир Зеленський здійснив серйозну перестановку у військовому керівництві країни. Він зняв Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського, який до того очолював Сухопутні сили ЗСУ.

Залужному було присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" .

Bloomberg писав, що Залужний завжди пропонував досить обережні плани ведення війни, тоді як Зеленський хотів більш рішучих дій. Це була одна з причин напруженості між ними.

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