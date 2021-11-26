Раніше опція була доступна лише на порталі "Дії".

У державному застосунку "Дія" запустили нову функцію з COVID-документами. Відтепер користувач може завантажити сертифікат про вакцинацію у форматі PDF.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Раніше функція завантаження COVID-сертифіката у форматі PDF була доступною лише на порталі "Дія".

Читайте такожУ "Дії" пояснили, як перевірити дійсність COVID-сертифіката"Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто, все одно, додатково завантажує сертифікат з порталу, робить скриншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у застосунку" - наголосив очільник Мінцифри.

Міністр також опублікував відеоінструкцію того, як скористатися новою функцією.

Як повідомляв УНІАН, у державному застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.

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Автор: Марта Гичко