Текст диктанту про Конституцію прочитав відомий мовознавець і ведучий Олександр Авраменко.

У Дніпрі на День Конституції України близько тисячі жителі взяли участь у акції щодо написання диктанту під відкритим небом.

Жителі міста зібралися на реконструйованій площі імені Шевченка, пише Радіо свобода.

Текст диктанту про Конституцію прочитав відомий мовознавець і ведучий Олександр Авраменко.

По інформації видання, охочим не вистачило місць за столиками, дехто з молоді писав диктант просто на газоні.

У заході взяло участь близько тисячі дніпрян різного віку, в основному молодь: зареєстрованих було близько півтори тисячі, але прийти частині з них завадила спека, припускають організатори.

Троє містян, чиї роботи визнають найкращими, отримають у подарунок вишиті сорочки.

Минулого року у Дніпрі вже проводили акцію написання диктанту просто неба: тоді вона відбувалася у вересні й була приурочена до Дня міста, а учасниками акції були майже 300 дніпрян.

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Автор: Олег Давигора