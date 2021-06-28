У Дніпрі на День Конституції України близько тисячі жителі взяли участь у акції щодо написання диктанту під відкритим небом.
Жителі міста зібралися на реконструйованій площі імені Шевченка, пише Радіо свобода.
Текст диктанту про Конституцію прочитав відомий мовознавець і ведучий Олександр Авраменко.
По інформації видання, охочим не вистачило місць за столиками, дехто з молоді писав диктант просто на газоні.
У заході взяло участь близько тисячі дніпрян різного віку, в основному молодь: зареєстрованих було близько півтори тисячі, але прийти частині з них завадила спека, припускають організатори.
Троє містян, чиї роботи визнають найкращими, отримають у подарунок вишиті сорочки.
Минулого року у Дніпрі вже проводили акцію написання диктанту просто неба: тоді вона відбувалася у вересні й була приурочена до Дня міста, а учасниками акції були майже 300 дніпрян.
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